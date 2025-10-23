«Краснодар» — «Сочи»: прогноз Семёна Зигаева на матч группового раунда Кубка России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России «Краснодар» — «Сочи».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.75.

«Краснодар» немного просел во второй половине сентября: домашнее поражение от «Зенита», ничья в Ростове-на-Дону и непростая победа в серии пенальти над московским «Динамо» в Кубке России. Начался октябрь, и команда Мурада Мусаева вновь вернула себе уверенность: сначала дома обыграла «Ахмат» 2:0, а затем с таким же счётом в выездной игре в Каспийске одолели махачкалинское «Динамо».

«Сочи» в этом сезоне вернулся в элиту и выглядел неважно, руководство пошло на смену тренера — Роберта Морено отправили в отставку, а вместо него пришёл Игорь Осинькин. Поначалу этот ход ничего не дал, сочинцы продолжили играть плохо, но к концу сентября пошли результаты, а в начале октября пришла и первая победа. В прошедшие выходные «Сочи» принимал «Зенит» и абсолютно без шансов уступил команде Сергея Семака 0:3.

Интриги в этой встрече нет, «Краснодар» уже гарантировал себе первую строчку в группе, а «Сочи» уже завершил участие в Кубке России и даже в случае победы в основное время с последней позиции в группе уже никуда не денется. При такой ситуации и Мурад Мусаев, и Игорь Осинькин выставят далеко не оптимальные составы, а значит, мы вправе рассчитывать на весёлый матч», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».