«Ноттингем Форест» — «Порту»: прогноз Александра Елагина на матч Лиги Европы

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч Лиги Европы «Ноттингем Форест» — «Порту».

Ставка: победа «Ноттингем Форест» за 2.47.

«23 октября в Ноттингеме на стадионе «Сити Граунд» местный клуб «Ноттингем Форест» готовится провести свой первый матч под руководством нового (третьего по счёту) тренера в текущем сезоне. Владелец клуба греческий миллиардер Эвангелос Маринакис уже уволил сначала португальца Нуну Эшпириту Санту, а потом и австралийца Энджа Постекоглу с разницей в шесть недель, назначив на пост менеджера англичанина Шона Дайча, который был без работы с января после увольнения из «Эвертона». Правление австралийца, продлившееся всего 39 дней, стало самым коротким в истории АПЛ среди постоянных тренеров.

Дебют 54-летнего Дайча состоится в рамках 3-го тура общего этапа Лиги Европы. На «Сити Граунд» пожалует «Порту», который под управлением нового итальянского тренера Франческо Фариоли, назначенного сразу после КЧМ-2025, не проигрывает уже 11 матчей кряду, причём победив в девяти подряд. В том числе две игры в Лиге Европы: на выезде у «Ред Булл» в Зальцбурге 1:0 и дома у белградской «Црвены Звезды» – 2:1.

«Ноттингем Форест» с Постекоглу в ЛЕ успел сыграть вничью в гостях с «Бетисом» в Севилье 2:2 и уступить в родных стенах датскому «Мидтьюлланну» 2:3. В то время как «Ноттингем Форест» находится в плачевном состоянии и пребывает в зоне вылета Премьер-лиги (18-е место с пятью очками), «Порту» лидирует в чемпионате после восьми туров с отрывом в три очка от ближайшего преследователя «Спортинга», забив 19 мячей и пропустив всего один.

Отправляясь в Ноттингем, «Порту» надеется начать свою европейскую кампанию с трёх побед подряд впервые с сезона-2012/2013. Правда, «Порту» побеждал только в 10 из 49 предыдущих встреч с английскими командами (при 12 ничьих и 27 поражениях), а единственная победа в 24 выездных матчах была одержана над «Челси» в апреле 2021 года — 1:0 в ответном четвертьфинальном матче ЛЧ в Лондоне после проигранного со счётом 0:2 в Порту. «Ноттингем Форест» за все свои девять евросезонов ни разу не встречался с португальскими клубами.

Нынешнее незавидное положение «Ноттингем Форест» — стечение обстоятельств. «Лесники» обладают качественным составом футболистов, способным выйти из кризиса в ближайшее время. Команда с новым тренером, без сомнения, будет супермотивирована в игре с «Порту», так что верю в победу англичан в этом матче», — приводит слова Елагина «Ставка ТВ».