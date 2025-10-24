Аспиналл — Ган: стал известен фаворит боя UFC 321

25 октября в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт вечер единоборств UFC 321. Главным боем этого турнира станет титульный бой в тяжёлом весе между Томом Аспиналлом и Сирилем Ганом. Первая защита британца в качестве полноценного чемпиона.

Начало боя ожидается ориентировочно в 23:30 мск. Посмотреть поединок в прямом эфире можно будет на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция станет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Букмекеры считают фаворитом действующего чемпиона. Поставить на победу Аспиналла можно с коэффициентом 1.25, а шансы Сириля Гана оценили в 4.15. Ничья маловероятна, на неё предлагают котировку 65.00.

Аналитики уверены, что бой завершится досрочно, на такое развитие событий можно поставить за 1.09. Если поединок всё же продлится всю дистанцию, сыграет ставка за 6.65. Вероятность нокаута от одного из бойцов оценили в 1.51.