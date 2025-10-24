Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

СКА — «Сочи»: прогноз на матч КХЛ

СКА — «Сочи»: прогноз на матч КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч СКА — «Сочи».

Ставка: СКА победит с форой (-1.5) за 1.88.

Материалы по теме
Лёгкий успех Аспиналла, трудная задача для Волкова. Чего ждать от UFC 321
Лёгкий успех Аспиналла, трудная задача для Волкова. Чего ждать от UFC 321

Петербуржцы никак не могут избавиться от полосы неудач, проиграли 8 из 9 прошлых встречи. У «Сочи», впрочем, дела ещё хуже — идёт на серии из шести поражений и замыкает таблицу Запада. Да и домашний лёд склоняет весы к СКА.

Логично будет ожидать длинные отрезки контроля у хозяев. Подопечные Игоря Ларионова чище и чаще выходят из-под прессинга и дольше катают смены в чужой зоне. Реализация у них была неровной. Но «Сочи» ограничен, в том числе и по ротации из-за травм.

Сценарий тянет к сдержанному счёту. Гости попытаются закрыть середину и ловить соперника на ошибках, однако давление СКА и большинство должны со временем пробить блок. Глубина у армейцев больше и состав качественнее. Надо докрутить психологию. Прогнозируем победу СКА в основное время с разницей в пару шайб.

Материалы по теме
«Реал Сосьедад» — «Севилья». Захарян останется в зоне вылета
«Реал Сосьедад» — «Севилья». Захарян останется в зоне вылета
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android