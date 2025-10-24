СКА — «Сочи»: прогноз на матч КХЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч СКА — «Сочи».

Ставка: СКА победит с форой (-1.5) за 1.88.

Петербуржцы никак не могут избавиться от полосы неудач, проиграли 8 из 9 прошлых встречи. У «Сочи», впрочем, дела ещё хуже — идёт на серии из шести поражений и замыкает таблицу Запада. Да и домашний лёд склоняет весы к СКА.

Логично будет ожидать длинные отрезки контроля у хозяев. Подопечные Игоря Ларионова чище и чаще выходят из-под прессинга и дольше катают смены в чужой зоне. Реализация у них была неровной. Но «Сочи» ограничен, в том числе и по ротации из-за травм.

Сценарий тянет к сдержанному счёту. Гости попытаются закрыть середину и ловить соперника на ошибках, однако давление СКА и большинство должны со временем пробить блок. Глубина у армейцев больше и состав качественнее. Надо докрутить психологию. Прогнозируем победу СКА в основное время с разницей в пару шайб.