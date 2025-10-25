Стали известны шансы «Спартака» победить «Оренбург»

Матч 13-го тура РПЛ «Спартак» — «Оренбург» пройдёт в Москве на «Лукойл Арене». Стартовый свисток запланирован на 14:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 1.38, что приблизительно составляет 72% вероятности.

Ничья идёт за 5.60, а победа «Оренбурга» оценивается в 7.40.

Вместе с тем аналитики ждут результативный футбол. Тотал меньше 2.5 гола доступен с коэффициентом 2.65, а тотал больше 2.5 гола — с коэффициентом 1.45.

Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.70. Самый вероятный счёт — 2:0 в пользу хозяев (7.00).