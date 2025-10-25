Скидки
Названы шансы ЦСКА победить «Крылья Советов» в РПЛ

Матч 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Крылья Советов» пройдёт в Москве на «ВЭБ Арене». Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 1.44, что приблизительно составляет 68% вероятности.

Ничья идёт за 4.46, а победа «Крыльев Советов» оценивается в 7.50.

Вместе с тем аналитики склоняются к результативному футболу. Тотал меньше 2.5 гола доступен с коэффициентом 1.96, а тотал больше 2.5 гола — с коэффициентом 1.88.

Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 2.05. Самый вероятный счёт — 1:0 в пользу армейцев (6.50).

