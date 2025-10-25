ЦСКА — «Крылья Советов»: прогноз на матч чемпионата России

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на матч 13-го тура чемпионата России ЦСКА — «Крылья Советов».

Ставка: ЦСКА победит + тотал больше 2.5 гола за 2.33.

ЦСКА дома чаще давит за счёт прессинга и быстрых выходов в атаку через центр с доведением мяча до флангов. Там возникают кроссы. «Крылья Советов» эффективнее в переходах и быстрых атаках, но при длительной обороне у своей трети допускают серию стандартов. А это риск против такого мастеровитого соперника.

Кадровые нюансы учитывать стоит аккуратно. Неделю назад у Игоря Акинфеева была травма голеностопа, а у Игоря Дивеева — перелом носовой перегородки после игры с «Локомотива». Решения по их участию принимаются медицинским штабом ближе к матчу. Но даже без категоричных выходов на поле за счёт ротации хозяева будут иметь преимущество и в этом плане.

Прогнозируем, что ЦСКА обыграет «Крылья Советов», которые проиграли пять из семи последних матчей во всех турнирах. Ожидаем гол хозяев до перерыва с контролем мяча после. У гостей будут шансы забить мяч во второй половине за счёт стандартов и вторых мячей, так что результативность встречи может быть достаточно высокой. В итоге проверим П1 + тотал больше 2.5 мяча.