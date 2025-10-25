Скидки
Букмекеры оценили шансы «МЮ» одержать третью победу подряд в АПЛ

Букмекеры оценили шансы «МЮ» одержать третью победу подряд в АПЛ
25 октября 2025 года в матче 9-го тура АПЛ сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Брайтон». Встреча состоится на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало — в 19:30 мск.

Команда Рубена Аморима воодушевлена победой над «Ливерпулем», а у подопечных Фабиана Хюрцелера беспроигрышная серия из четырёх матчей в чемпионате Англии.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение манкунианцам. Поставить на победу «Манчестер Юнайтед» можно с коэффициентом 2.15, а шансы «Брайтона» оценили в 3.35. Ничья идёт с коэффициентом 3.95.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.35.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.50.

