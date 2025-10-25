Скидки
«Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков представил прогноз на матч 9-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон».

Ставка: «МЮ» не проиграет + обе забьют за 2.10.

Рубен Аморим не собирается прощаться с «Манчестер Юнайтед». После нестабильных результатов команда одержала две победы подряд — в матчах с «Сандерлендом» (2:0) и «Ливерпулем» (2:1). До тройки сильнейших всего два очка! Впрочем, «Брайтон» не знает поражений на протяжении четырёх матчей в АПЛ. Сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (2:2) и «Вулверхэмптоном» (1:1), а победил во встречах с «Челси» (3:1) и «Ньюкаслом» (2:1).

Подопечные Фабиана Хюрцелера постоянно пропускают голы в этом сезоне чемпионата Англии. Однако добиться успешной серии им удалось с непростыми соперниками. Календарь подкинул череду испытаний, и встреча с «Манчестер Юнайтед» — одно из них. Отставание от зоны еврокубков всего два очка — неплохо.

Единственный минус в том, что «Брайтон» не умеет играть «на ноль». Всё ещё есть проблемы в защите и у «Манчестер Юнайтед», но воодушевление от победы над «Ливерпулем» отразится на игре. Предлагаем поставить на то, что хозяева не проиграют, через обмен голами. Не исключаем ничьей, но если выбирать победителя, то у Рубена Аморима шансов немного больше.

