«Наполи» — «Интер»: определён фаворит игры в Неаполе

25 октября 2025 года в матче 8-го тура Серии А сыграют «Наполи» и «Интер». Встреча состоится на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Начало — в 19:00 мск.

Подопечные Антонио Конте подходят к игре с двумя поражениями подряд, а команда Кристиана Киву с серией из семи побед во всех турнирах.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение миланскому клубу. Поставить на победу «Интера» можно с коэффициентом 2.45, а шансы «Наполи» оценили в 3.15. Ничья идёт с коэффициентом 3.20.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.07, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.75.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.75. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 6.00.