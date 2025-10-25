Скидки
«Наполи» — «Интер»: прогноз на матч Серии А

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч 8-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Интер».

Ставка: «Интер» победит за 2.48.

С каждым новым игровым днём узнать в «Наполи» действующего чемпиона Италии становится всё труднее. Все важные матчи с равными по силе соперниками были проиграны. В Серии А команда уступила «Милану» (1:2) и «Торино» (0:1), а в Лиге чемпионов потерпела поражения от «Манчестер Сити» (0:2) и ПСВ (2:6). Пропускают восемь игр подряд!

Однако в Серии А пока нет места для паники. Команда Антонио Конте находится в одном очке от первой строчки в таблице. У неё одинаковое количество очков с «Интером» и «Ромой». Поэтому предстоящий матч будет ещё одной серьёзной проверкой на характер и мастерство. Подопечные Кристиана Киву выиграли семь матчей подряд во всех турнирах. Пять из этих побед были добыты всухую, что говорит о надёжной игре в обороне.

Ставим на гостей. Во-первых, тяжело отойти от поражения со счётом 2:6. Во-вторых, «Наполи» не может обыграть соперников подобного уровня в этом сезоне. Да и гости на кураже и с отличной серией побед подходят к матчу. Верим, что эта серия продлится.

