«Лидс» — «Вест Хэм»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Лидс» — «Вест Хэм».

Ставка: победа «Лидса» за 1.93.

Англия — Премьер-лига . 9-й тур
24 октября 2025, пятница. 22:00 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
Не начался
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
«Две примерно равные команды. В таблице АПЛ между командами небольшой отрыв по очкам. Здесь, как мне кажется, «Лидс» может взять своё за счёт того, что играет дома. Это может стать решающим фактором в равной встрече. «Лидс» — команда понятная, с боевым характером и настроем. У них средний состав, больших задач в чемпионате нет, но они всё равно будут биться и цепляться за каждый эпизод.

«Лидс», думаю, сыграет агрессивно, будет использовать стандарты, в том числе и угловые, наваливаться, давить и заставлять соперника ошибаться у своих ворот. Это типичная английская команда, которая за счёт энергии и давления прижимает гостей. «Вест Хэм» не подарок, команда умеет терпеть и выбегать в контратаки, но в подобных играх решают мелочи — один момент, стандарт или чья-то ошибка в концовке тайма.

Жду вязкий матч с минимумом голов. Много моментов не будет, игра разобьётся на микроэпизоды, будет много борьбы за подборы и единоборств. «Лидс» отработает в обороне, дождётся своего шанса и дожмёт. Думаю, хозяева победят за счёт того, что играют на своём стадионе, и за счёт стандартных положений. Самым вероятным вижу счёт 1:0. «Лидс» выйдет с осторожным планом на игру и аккуратной реализацией единственного момента», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».

