«Лидс» — «Вест Хэм»: прогноз Алексея Гасилина на игру чемпионата Англии

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч АПЛ «Лидс» — «Вест Хэм».

Ставка: победа «Лидса» за 1.84.

«Вест Хэм» серьёзно сбился с графика — команда проиграла четыре из пяти последних матчей. «Молотобойцы» забивают с трудом — лишь два гола на этом отрезке. Поражение в прошлом туре от «Брентфорда» (0:2) показало, что до выхода из кризиса еще очень далеко. Команда выглядит уставшей и слабо реагирует на происходящее на поле.

«Лидс» тоже далеко не уехал, но «Юнайтед» хотя бы показывают неплохую игру в нападении и способны разжиться голами. Исходя из всего вышесказанного, можно спокойно ставить на хозяев, сейчас они явно сильнее гостей», — приводит слова Гасилина «Ставка ТВ».