«КАМАЗ» — «Енисей»: прогноз Семёна Зигаева на матч Первой лиги

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Первой лиги «КАМАЗ» — «Енисей».

Ставка: победа «КАМАЗа» и его тотал больше 1.5 за 3.00.

«КАМАЗ» привыкает к новой жизни, несколько недель назад команду покинул главный тренер Ильдар Ахметзянов, проработавший пять лет в клубе. Он отправился в РПЛ, возглавив «Оренбург», а вместо него в Набережных Челнах теперь работает Антон Хазов. С ним команда неплохо съездила в Кострому, сыграв 1:1 с одним из лидеров Первой лиги, затем выбила «Чайку» в Кубке России, но в последнем туре впервые проиграла. Дома «КАМАЗ» счёт открыл, но «Родина» в последние 15 минут забила дважды и вырвала победу.

Андрей Тихонов работает в «Енисее» с января 2024 года, и это его второй заход в клуб из Красноярска. Прошлый сезон сибиряки завершили на восьмой строчке, но до стыков не дотянули прилично. Задачу возвращения в элиту нашего футбола никто не отменял, но старт нынешнего сезона у «Енисея» не задался — всего две победы в 13 турах. Но в двух последних матчах Первой лиги красноярцы выглядели неплохо, одержали две победы, включая домашнюю над «Спартаком» из Костромы.

Команды к этому матчу подходят в разном состоянии, «КАМАЗ» впервые проиграл под руководством Антона Хазова, а «Енисей» обыграл одного из лидеров. Но встреча будет в Набережных Челнах, да и в целом хозяева забивают больше всех в этом сезоне, хотя оборона выглядит не очень здорово. Как и оборона красноярской команды», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».