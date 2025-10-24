«Арсенал» — «Урал»: прогноз Семёна Зигаева на игру Первой лиги в Туле

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Первой лиги «Арсенал» — «Урал».

Ставка: ничья за 3.24.

«Арсенал» второй сезон подряд испытывает проблемы с результатами, ничьи стали преследовать туляков ещё год назад, но и сейчас никуда не делись. Позади 15 сыгранных встреч в Первой лиге, а ничьих в матчах «Арсенала» большинство — восемь. Также на счету команды три победы и четыре поражения. Последний раз туляки побеждали ещё 3 сентября, поэтому вряд ли стоит удивляться, что команда Дмитрия Гунько располагается лишь на 12-й строчке в таблице.

«Урал» в конце сентября сильно просел по результатам, сначала в Екатеринбурге проиграл хабаровчанам, затем отправился в Набережные Челны и там получил пять [мячей] от «КАМАЗа», разжившись лишь одним голом в ответ. Серию неудач «Урал» довёл до трёх поражений в Воронеже, уступив 0:1 «Факелу». В прошлом туре екатеринбуржцы, наконец-то, победили, хотя и с большим трудом — в гостях переиграли «Чайку» 1:0.

Несмотря на серию неудач, «Урал» пока идёт на третьем месте, но уже отстаёт от лидирующего «Факела» на шесть очков. Как тут не вспомнить ещё раз недавний очный матч двух команд в Воронеже. Победа над «Чайкой» вселила надежду в болельщиков, но игра вряд ли могла сильно удовлетворить. «Арсенал» играет дома, а значит, может зацепить очки или такую уже привычную для туляков ничью», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».