«Динамо» Минск — «Шанхайские Драконы»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» Минск — «Шанхайские Драконы».

Ставка: победа «Динамо» и ТБ 4.5 за 2.75.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 октября 2025, пятница. 19:10 МСК Динамо Мн Минск Не начался Шанхайские Драконы Шанхай Кто победит в основное время? П1 X П2

«Команда Дмитрия Квартальнова в последние недели чуть подсбавила обороты. В семи последних матчах минчане одержали три победы — над «Трактором» 4:1, «Торпедо» 7:1 и «Ладой» всухую со счётом 4:0. С одной стороны, результаты уверенные, но эти соперники сейчас явно не в лучшей форме, так что поводов для эйфории, как мне кажется, нет. Тем не менее «Динамо» продолжает демонстрировать зрелищный и интересный хоккей, команда активно атакует, использует быстрые переходы из обороны в атаку и пока делает ставку на мощную первую тройку, потому что именно Лимож, Пинчук и Энас стабильно набирают очки. В воротах тоже полный порядок. Зак Фукале, финалист Кубка Гагарина прошлого сезона, действует надёжно, а Василий Демченко всегда на подстраховке. Минчане идут на пятом месте в Западной конференции и выглядят способными бороться за большее, всё впереди.

Зато коллектив Жерара Галлана продолжает очень приятно удивлять своими результатами болельщиков. Команда из Санкт-Петербурга, которую многие до начала сезона ещё не воспринимали всерьёз, сейчас выглядит как зрелый и сбалансированный механизм. В последних семи матчах «Шанхай» добыл четыре победы — над «Трактором» со счётом 5:4 в овертайме, дважды над минским «Динамо» (3:2 и 2:1), а также над московским «Динамо» — 3:2. Петербуржцы уверенно держатся в топе Запада, располагаясь на четвёртой строчке. При этом «Шанхай» усиливается по ходу сезона, а вратарская бригада приносит стабильность и уверенность. Пусть в составе нет звёзд уровня КХЛ-топов, но это не мешает команде добиваться солидных результатов.

Чего я жду от игры? Команды уже встречались дважды в этом сезоне, и обе победы забрали «драконы». Теперь минчане выйдут на лёд с максимальной мотивацией, при своих болельщиках, с желанием отомстить за недавние поражения. «Шанхаю» будет сложнее после недавней эмоциональной игры со «Спартаком» в Москве, плюс снова перелёт, поэтому есть вероятность, что «Динамо» наверняка постарается диктовать свои условия с первых минут», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».