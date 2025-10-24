«Барыс» — «Амур»: прогноз Владимира Гучека на игру КХЛ

Телеведущий Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Барыс» — «Амур».

Ставка: ничья в 1-м периоде за 2.50.

«Покажите мне человека, который до сезона бы сказал, что «Амур» и «Барыс» в конце октября будут очно бороться за промежуточную седьмую строчку Восточной конференции. Ведь до начала регулярного чемпионата и тот, и другой клубы представлялись скорее явными аутсайдерами, но проблемы в «Салавате», трудности и перемены по ходу первых месяцев сезона в «Сибири» пока дают болельщикам «барсов» из Астаны и «тигров» из Хабаровска надежду на реальную борьбу за зону плей-офф.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 октября 2025, пятница. 17:30 МСК Барыс Астана Не начался Амур Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2

В последних играх «Амур» ярче. К тому же он стабильно набирает очки. Несмотря на проигранный поединок «Северстали», «Амур» уступил за пределами основного времени. Соответственно, пять встреч подряд хабаровские хоккеисты неизменно набирают результативные очки в свою копилку. А вот «Барыс» после уверенного старта сезона сбавил, хотя недавно крупно обыграл дома «Авангард» и уступил в овертайме казанскому «Ак Барсу».

Однако есть предположение, что «Барыс» начал подниматься с колен, на которые его опустила достаточно продолжительная серия поражений, а вот «Амур», возможно, начал «играть на понижение» своих результатов после неплохого отрезка. Команды начнут осторожно, памятуя о первом противостоянии друг против друга в сезоне (тогда «Барыс» победил в дополнительное время), где-то будут посматривать на табло, чтобы уйти в раздевалку и отдохнуть. В первом игровом отрезке даже промежуточный победитель выявлен не будет», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».