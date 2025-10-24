СКА — «Сочи»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ в Санкт-Петербурге

Телеведущий Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ СКА — «Сочи».

Ставка: ТБ 5.5 за 1.98.

«Что происходит в СКА, только один Ларионов знает. Или два [Ларионова]. Но предполагаю, что никто из этой семьи не ответит на вопрос, как исправлять то положение, в котором оказались хоккеисты из Санкт-Петербурга. Вот вроде бы на горизонте матч с аутсайдером, который умеет кусать тех, кто на бумаге сильнее его. Однако СКА на той самой искомой бумаге предпочтительнее многих коллективов Континентальной хоккейной лиги, но результат-то тот же самый, что и во встречах с прямыми конкурентами. За девять последних матчей санкт-петербуржцы уступили восемь раз.

У «Сочи» всё тоже не слишком сладко, однако это было ожидаемо: пришёл тренер, у которого в кармане большой опыт, но специфические методы подготовки, состав стал сильнее, но не критически. Сейчас у сочинцев неприятная серия из шести поражений подряд, до двадцатки, конечно, сейчас очень далеко. Но исправлять ситуацию можно и нужно сейчас. Даст ли это сделать злой и мотивированный клуб из Санкт-Петербурга? Хороший вопрос, над ответом на который я бы предложил всем призадуматься.

Прогнозирую, что в этой встрече будет много шайб. Команды не будут бояться друг друга и войдут в определенный момент в самый настоящий раж. Оттуда уже никакая тренерская рука команды не вытащит: ни на скамейке «Сочи», ни на мостике СКА. Будет зрелище! Посмотрим обязательно», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».