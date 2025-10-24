Скидки
Игрока «Майами» и тренера «Портленда» задержали по подозрению в мошенничестве

ФБР задержала игрока клуба НБА «Майами» Терри Розира и главного тренера «Портленда» Чонси Биллапса в рамках дела о нечестной игре, сообщает ESPN.

Розира подозревают в незаконном влиянии на результат матча. По данным источника, ФБР интересует период, когда баскетболист выступал за «Шарлотт». В 2023 году в игре против «Нового Орлеана» защитник покинул площадку, сославшись на травму и сыграв всего девять минут. На этот матч зафиксировали аномальные ставки на индивидуальную статистику Розира. При этом все подозрительные пари пришлись на тоталы меньше.

Биллапс не связан с делом о ставках. Экс-игрок НБА, а ныне тренер был лицом нелегальной покерной сети. С его помощью привлекали клиентов. При этом исход турниров был заранее предрешён — мошенники использовали устройства для считывания карт, столы со встроенными камерами, помеченные фишки.

НБА отстранила игрока и тренера до окончания расследования.

