Комитет Госдумы не поддержал инициативу о повышении целевых отчислений букмекеров до 3%

Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал отклонить законопроект об увеличении ставки целевых отчислений букмекеров до 3%, сообщает «РИА Новости».

Документ внесла на обсуждение фракция «Справедливая Россия — За правду» весной. Законопроект предусматривал увеличение минимального объёма отчислений с 30 до 40 млн рублей за квартал.

В Комитете по экономической политике сочли инициативу противоречащей поручению президента РФ о поэтапном увеличении размера целевых отчислений (с 1 января 2026 года — с 2% до 2,25%, а с 1 января 2028 года — до 2,5%). По мнению чиновников, такое повышение может негативно сказаться на инвестиционной активности участников букмекерского рынка и стимулировать развитие нелегального рынка азартных игр.

Ранее Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2026 год, который предусматривает резкое повышение налогов для букмекеров.