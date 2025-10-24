Скидки
«Милан» — «Пиза»: ставки и коэффициенты на матч Серии А 24 октября

«Милан» — «Пиза»: ставки и коэффициенты на матч Серии А 24 октября
24 октября 2025 года в матче 8-го тура Серии А сыграют «Милан» и «Пиза». Встреча состоится на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Начало — в 21:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Милана» можно с коэффициентом 1.30, а шансы «Пизы» оценили в 10.00. Ничья идёт с коэффициентом 5.60.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.15. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.20. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу хозяев за 6.00.

Миланцы возглавляют таблицу Серии А, но опережают лишь на одно очко «Интер», «Наполи» и «Рому». Пока из этой тройки подопечные Аллегри встречались только с действующим чемпионом – и одержали победу (2:1). Шесть матчей подряд они не знают поражений, выиграв пять из них. Единственная ничья на этой дистанции пришлась на игру с «Ювентусом» (0:0).

«Пиза» вообще не вписывается в Серию А и закономерно находится на последнем месте в таблице. Она не выиграла ни одного из семи матчей чемпионата, потерпев четыре поражения. В трёх последних встречах команда не может даже забить, но дважды скатала нулевую ничью — с «Фиорентиной» и «Вероной». Между ними с разгромным счётом уступила «Болонье» (0:4).

