Стали известны шансы «Ливерпуля» прервать серию поражений в АПЛ

Стали известны шансы «Ливерпуля» прервать серию поражений в АПЛ
25 октября 2025 года в матче 9-го тура АПЛ сыграют «Брентфорд» и «Ливерпуль». Встреча состоится на стадионе «Джитек Коммьюнити» в Брентфорде. Начало — в 22:00 мск.

Мерсисайдцы идут на серии из трёх поражений в чемпионате Англии.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение мерсисайдцам. Поставить на победу «Ливерпуля» можно с коэффициентом 1.74, а шансы «Брентфорда» оценили в 4.40. Ничья идёт с коэффициентом 4.20.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.40. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.53.

