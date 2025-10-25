«Брентфорд» — «Ливерпуль»: прогноз на матч чемпионата Англии

Прогноз на матч 9-го тура чемпионата Англии «Брентфорд» — «Ливерпуль» от автора «Чемпионата» Максима Ермакова.

Ставка: «Брентфорд» забьёт в первом тайме за 2.25.

«Ливерпуль» долго копил злость, чтобы в один день взорваться. Под горячую руку попал «Айнтрахт» в прошлом матче Лиги чемпионов — 5:1. Серия из четырёх поражений (три из них — в АПЛ) завершена. Нестабильный «Брентфорд» может стать следующей жертвой. Команда располагается в середине таблицы АПЛ, но всего в пяти очках от своего соперника. Её сила – в домашнем стадионе, где команда проиграла только один из пяти матчей во всех турнирах. Да и то «Манчестер Сити» – 0:1.

Зато победы были во встречах с «Астон Виллой» (1:0) и «Манчестер Юнайтед» (3:1), а с «Челси» случилась результативная ничья — 2:2. Поэтому не должно быть никакой недооценки подопечных Кита Эндрюса. В минувшем матче они всухую обыграли «Вест Хэм» (2:0).

Мы не считаем, что для гостей матч получится простым. Они сняли давление, однако потратили немало энергии на разгром «Айнтрахта». А «Брентфорд» — крайне неуступчивый соперник и более свежий. Пять встреч подряд «Ливерпуль» пропускает гол в первом тайме. Давайте последуем этой традиции ещё раз.