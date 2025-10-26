Букмекеры оценили шансы «Зенита» в матче с «Динамо»

Матч 13-го тура РПЛ «Зенит» — «Динамо» Москва пройдёт 26 октября в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Стартовый свисток запланирован на 17:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.64, что приблизительно составляет 60% вероятности.

Ничья идёт за 4.43, а победа московского «Динамо» оценивается в 5.50.

Вместе с тем аналитики ждут результативный футбол. Тотал меньше 2.5 гола доступен с коэффициентом 2.29, а тотал больше 2.5 гола — с коэффициентом 1.73.

Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.70. Гол Ивана Сергеева своему бывшему клубу оценивается в 4.20.