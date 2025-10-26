Названы шансы «Краснодара» победить «Рубин»

Матч 13-го тура РПЛ «Краснодар» — «Рубин» пройдёт 26 октября в Краснодаре на «Ozon Арене». Начало запланировано на 19:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 1.53, что приблизительно составляет 64% вероятности.

Ничья идёт за 4.20, а победа «Рубина» оценивается в 6.20.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что будет результативный футбол. Тотал меньше 2.5 гола доступен с коэффициентом 1.96, а тотал больше 2.5 гола — с коэффициентом 1.90.

Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.95. Гол Кордобы идёт за 2.17.