«Реал» Мадрид — «Барселона»: стал известен фаворит «класико»

26 октября в матче 10-го тура испанской Примеры сыграют «Реал» и «Барселона». Встреча состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало — в 18:15 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение мадридскому клубу. Поставить на победу «Реала» можно с коэффициентом 2.06, что составляет примерно 47% вероятности.

При этом шансы «Барселоны» оценили в 3.35 (29%). Ничья идёт с коэффициентом 4.05 (24%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.35, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 3.05. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.35.