Стал известен самый вероятный счёт «класико» «Реал» — «Барселона»

26 октября в матче 10-го тура испанской Примеры сыграют «Реал» и «Барселона». Встреча состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало — в 18:15 мск.

Поставить на победу «Реала» можно с коэффициентом 2.06, а шансы «Барселоны» оценили в 3.30. Ничья идёт с коэффициентом 4.05.

Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.35, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 3.05. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.35. Гол в каждом тайме идёт за 1.38.

Наиболее вероятный счёт — ничья 1:1 за 7.00. Следом идёт победа «Реала» со счётом 2:1 за 8.50, а также успех хозяев 1:0 (9.00).

Заключить пари на победу «Барселоны» 2:1 предлагается с коэффициентом 9.70.