«Лацио» — «Ювентус»: определён фаворит матча Серии А

«Лацио» — «Ювентус»: определён фаворит матча Серии А
Комментарии

26 октября 2025 года в матче 8-го тура итальянской Серии А сыграют «Лацио» и «Ювентус». Встреча состоится на стадионе «Олимпико» в Риме. Начало — в 22:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение туринскому клубу. Поставить на победу «Ювентуса» можно с коэффициентом 2.35, а шансы «Лацио» оценили в 3.25. Ничья идёт с коэффициентом 3.25.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.65.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95. Гол в каждом тайме идёт за 1.80. Наиболее вероятный счёт — 0:0 за 6.50.

