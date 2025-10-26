Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Названы шансы «Манчестер Сити» победить «Астон Виллу»

Названы шансы «Манчестер Сити» победить «Астон Виллу»
Комментарии

26 октября 2025 года в матче 9-го тура АПЛ сыграют «Астон Вилла» и «Манчестер Сити». Встреча состоится на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Начало — в 17:00 мск.

Материалы по теме
Слишком даже для тренера сборной России: «Зенит» обыграет «Динамо» Карпина
Слишком даже для тренера сборной России: «Зенит» обыграет «Динамо» Карпина

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Манчестер Сити» можно с коэффициентом 1.91 (51%), а шансы «Астон Виллы» оценили в 4.05. Ничья идёт с коэффициентом 3.85.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.12.

Если в этой игре забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.65. Наиболее вероятный счёт — ничья 1:1 за 7.50.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android