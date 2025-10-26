Названы шансы «Манчестер Сити» победить «Астон Виллу»

26 октября 2025 года в матче 9-го тура АПЛ сыграют «Астон Вилла» и «Манчестер Сити». Встреча состоится на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Начало — в 17:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Манчестер Сити» можно с коэффициентом 1.91 (51%), а шансы «Астон Виллы» оценили в 4.05. Ничья идёт с коэффициентом 3.85.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.12.

Если в этой игре забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.65. Наиболее вероятный счёт — ничья 1:1 за 7.50.