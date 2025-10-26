«Астон Вилла» — «Манчестер Сити»: прогноз на матч в Бирмингеме

Прогноз на матч 9-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Манчестер Сити» от автора «Чемпионата» Максима Ермакова.

Ставка: «Сити» победит за 1.90.

«Астон Вилла» прервала череду неудач пятью победами подряд, заставив поверить, что у неё всё в полном порядке. Выиграла в Лиге Европы у «Болоньи» (1:0) и «Фейеноорда» (2:0), а в АПЛ – у «Фулхэма» (3:1), «Бёрнли» (2:1) и «Тоттенхэма» (2:1). Однако сказка закончилась. И произошло это в матче не с какой-то топовой командой, а с «Гоу Эхед Иглс» (1:2).

Подопечные Хосепа Гвардиолы не знают поражений на протяжении девяти встреч во всех турнирах. Всего два ничейных результата было на этом отрезке. В трёх последних матчах клуб из Манчестера одержал победы всухую. Он выиграл у «Брентфорда» (1:0) и «Эвертона» (2:0) в АПЛ, а в Лиге чемпионов — у «Вильярреала» (2:0).

От надёжной защиты не было бы никакого толка, если бы команда не забивала. За это отвечает Эрлинг Холанд. Норвежец набрал сумасшедший ход и штампует голы один за другим. 12 матчей длится его результативная серия за клуб и сборную. За это время он записал на свой счёт 22 гола. Жереми Доку и Филу Фодену остаётся просто его поддерживать в атаках.

Предлагаем поставить на победу «Манчестер Сити». Доннарумма постарается в четвёртом матче подряд сохранить ворота «сухими», а Эрлинг Холанд будет устремлён продлить свою невероятную результативную серию. «Астон Вилла» выдала ряд побед, однако поражение в минувшей встрече заставляет усомниться в стабильности команды Унаи Эмери.