«Спартак» — «Оренбург»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Оренбург».

Ставка: победа «Спартака» с форой (-1.5) за 1.97.

«13-й тур РПЛ открывается матчем «Спартак» — «Оренбург». И, безусловно, «Спартак» — явный фаворит в этой паре, но у него серьёзные и очевидные проблемы с обороной. Практически нет центральных защитников. Есть вопросы по Литвинову, сможет он сыграть или нет, Джику дисквалифицирован, Бабич сломался. Поэтому в каком виде и с какими игроками предстанет оборона «Спартака», — большой вопрос. Но у «Спартака» мощная группа атаки.

«Оренбург» очень много пропускает, очень много соперникам позволяет. И пока не скажешь, что приход Ахметзянова какие-то кардинальные перемены в игру «Оренбурга» привнёс. Да, ничья с Самарой — это хороший результат, но 0:6, пусть и в ничего не значащем матче от «Зенита», заставляют, мне кажется, беспокоиться руководство и болельщиков «Оренбурга».

«Спартак» дома, Станкович возвращается к кромке поля. Он уже вернулся в Каспийске, была одержана победа над Махачкалой в Кубке. И дома против такого соперника, как «Оренбург», «Спартак» просто не имеет права терять очки. И даже если «Спартак» пропустит, он всё равно должен забивать больше минимум на два мяча, чем «Оренбург».

Мой прогноз — «Спартак» дома не испытает серьёзных проблем с «Оренбургом», победа «Спартака» с форой (-1.5) за 1.97», — приводит слова Генича «РБ Спорт».