«Спартак» — «Оренбург»: прогноз Романа Павлюченко на игру РПЛ в Москве

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч «Спартак» — «Оренбург».

Ставка: победа «Спартака» с форой (-1.5) за 2.07.

«Хорошая игра нас с вами ожидает: «Спартак» дома принимает «Оренбург». Если красно-белые ставят задачу бороться за чемпионство, то у «Оренбурга» цель совсем другая — не вылететь и набирать очки там, где это возможно. На выезде оренбуржцам играть тяжело, у них это постоянная проблема. Честно, не помню, чтобы они кого-то уверенно обыгрывали на чужом поле. Это команда, которая в основном берёт очки у себя дома. А в гостях им всегда непросто, особенно против таких сильных команд, как «Спартак».

Тем более «Спартак» играет дома, при своих болельщиках. Несмотря на потерю защитника Бабича, его есть кому заменить, глубина состава позволяет. У красно-белых хорошая линия атаки, быстрые фланги, команда умеет давить, создавать моменты и дожимать. Думаю, у «Оренбурга» шансов в этом матче немного. «Спартак», если хочет бороться за титул, обязан дома такие матчи выигрывать.

С «Ростовом» в прошлом туре «Спартак» взял очко даже в меньшинстве, что тоже о многом говорит. Если команда ставит перед собой серьёзные цели, дома она не должна терять очки. Поэтому в этой встрече я не вижу для «Оренбурга» вариантов. Думаю, «Спартак» победит минимум с разницей в два мяча. Что-то вроде 2:0 или 3:0. В таких домашних матчах команда просто обязана брать максимум, не оставляя шансов сопернику», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».