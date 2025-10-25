«Спартак» — «Оренбург»: прогноз Егора Титова на матч 13-го тура РПЛ

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Оренбург».

Ставка: победа «Спартака» с форой (-1.5) за 1.95.

«Спартак», конечно, непредсказуем, нестабилен, но если на что-то рассчитывать по итогам сезона, то необходимо обыгрывать «Оренбург». Отговорок здесь никаких быть не может, в том числе и про проблемы в защите. Действительно, по кадрам сейчас не всё так хорошо, но обязаны использовать другие свои козыри, сильные стороны дорогостоящих игроков группы атаки. А как иначе? Я могу представить, что «Спартак» пропустит, такое случается регулярно, к тому же оренбуржцы находят свои моменты в любой встрече. Так было со Слишковичем, так получилось и в игре против Самары уже с новым тренером. Но, повторюсь, спартаковцы здесь должны забивать минимум три.

Я ещё перед началом сезона говорил, что, конечно, состав у «Оренбурга» не под РПЛ. И ничего толком не изменилось. Да, несколько человек взяли, но пока не видно, чтобы они всерьёз стали помощниками. Про оборону там и говорить бессмысленно, она под Первую лигу. «Спартак» с Угальде, Барко, Фернандешем и остальными должны создать очень много моментов. Так и будет. Главное, чтобы реализация не подвела. Но вселяет какую-то уверенность матч в Махачкале в Кубке России.

Можно поставить на «Спартак» через тотал больше 2.5, я уже сказал, что голу гостей не удивлюсь. Но уверен, что и с форой (-1.5) спартаковцы победят. Минимум 3:1 должно здесь быть, хотя мне даже больше нравится 3:0 или 4:1», — приводит слова Титова «РБ Спорт».