«Ростов» — «Динамо» Мх: прогноз Семёна Зигаева на игру чемпионата России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Динамо» Мх.

Ставка: победа «Ростова» за 1.86.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
25 октября 2025, суббота. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Проиграв в конце августа дома именно махачкалинцам, «Ростов» набрал отличную форму. С тех пор позади девять матчей и ни одного поражения, хотя формально была ещё одна неудача все с теми же дагестанцами, но там была серия пенальти. В РПЛ «Ростов», набрав за отведённое время большую часть очков, уже замыкает первую десятку. В Кубке России ростовчане дома на этой неделе переиграли «Пари НН» и вышли в плей-офф Пути регионов.

«Динамо» из Махачкалы в этой группе Кубка России перед последним туром шло без поражений и лидировало в группе. Но домашнее поражение от «Спартака» 1:3 отправило команду Хасанби Биджиева на вторую строчку, и в плей-офф ей предстоят два матча против армейцев. При этом в РПЛ у «Динамо» неудачная серия из пяти матчей без побед, а в последний раз махачкалинцы набирали три очка в чемпионате в конце августа против одноклубников из Москвы.

Ростовчане в последнее время играют здорово и регулярно набирают очки, а вот махачкалинцы все свои победы в чемпионате одержали исключительно дома. В выездных матчах команда Биджиева лишь раз смогла набрать очки, да и то в Оренбурге. В такой ситуации я выбираю хозяев поля, которые ещё и на ходу», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

