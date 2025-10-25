«Ростов» — «Динамо» Мх: прогноз Константина Генича на встречу РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Динамо» Мх.

Ставка: победа «Ростова» за 1.92.

«Ростов», набравший неплохой ход, дома сыграет против махачкалинского «Динамо». Махачкала дома и на выезде показывает разные результаты. И если дома команда упрямая, давящая соперника и много проблем создающая для любого оппонента, то вот на выезде, если брать статистику за последние пару десятков матчей, лишь два успеха. Один, кстати, в кубковом турнире был в этом сезоне в матче против «Ростова». И там Махачкала, уступая и по счёту, и по игре сопернику, просто за 6-7 минут игру перевернула в концовке и выиграла 3:1.

Сейчас «Ростов» почувствовал себя увереннее, более монументально, фундаментально, даже несмотря на изменения в руководящем составе. «Ростов» дома играет мощно, агрессивно, напористо, и плюс практически все футболисты, которые необходимы Альбе, в строю.

«Ростов» — явный фаворит в матче против Махачкалы. Будет упёртая, упрямая игра, вряд ли будет «верховая», голов много не жду. Но думаю, что «Ростов», удачно играющий в последнее время в обороне и неплохо играющий в атаке, своё возьмёт. Мой прогноз — победа «Ростова» за 1.92», — приводит слова Генича «РБ Спорт».