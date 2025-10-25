Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ростов» — «Динамо» Мх: прогноз Константина Генича на встречу РПЛ

«Ростов» — «Динамо» Мх: прогноз Константина Генича на встречу РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Динамо» Мх.

Ставка: победа «Ростова» за 1.92.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
25 октября 2025, суббота. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ростов», набравший неплохой ход, дома сыграет против махачкалинского «Динамо». Махачкала дома и на выезде показывает разные результаты. И если дома команда упрямая, давящая соперника и много проблем создающая для любого оппонента, то вот на выезде, если брать статистику за последние пару десятков матчей, лишь два успеха. Один, кстати, в кубковом турнире был в этом сезоне в матче против «Ростова». И там Махачкала, уступая и по счёту, и по игре сопернику, просто за 6-7 минут игру перевернула в концовке и выиграла 3:1.

Сейчас «Ростов» почувствовал себя увереннее, более монументально, фундаментально, даже несмотря на изменения в руководящем составе. «Ростов» дома играет мощно, агрессивно, напористо, и плюс практически все футболисты, которые необходимы Альбе, в строю.

«Ростов» — явный фаворит в матче против Махачкалы. Будет упёртая, упрямая игра, вряд ли будет «верховая», голов много не жду. Но думаю, что «Ростов», удачно играющий в последнее время в обороне и неплохо играющий в атаке, своё возьмёт. Мой прогноз — победа «Ростова» за 1.92», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Материалы по теме
Экспресс на РПЛ: ЦСКА снова в строю, «Спартак» — догоняет
Экспресс на РПЛ: ЦСКА снова в строю, «Спартак» — догоняет
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android