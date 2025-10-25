Скидки
Главная Ставки Новости

ЦСКА — «Крылья Советов»: прогноз Константина Генича на игру 13-го тура РПЛ

ЦСКА — «Крылья Советов»: прогноз Константина Генича на игру 13-го тура РПЛ
Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Крылья Советов».

Ставка: победа ЦСКА в первом тайме за 1.92.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
25 октября 2025, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
1-й тайм
0 : 0
Крылья Советов
Самара

«ЦСКА после сокрушительного поражения от «Локомотива» (0:3) постарался как-то вернуться на победные рельсы в матче с «Акроном» — три мяча забили, но явно не всё получалось у армейцев в кубковом матче. Там был смешанный состав, многие лидеры не играли.

Здесь домашний матч с «Крыльями», которые явно поехали с горочки в последнее время. Какая-то неуверенность появилась в действиях команды Магомеда Адиева. Пробрасывается или вбрасывается информация, что Адиев может остаться без работы в случае неудачи в игре с ЦСКА. То, что губернатор на каждом матче, — здорово, но он всё видит своими глазами. И наверняка видит, что «Крылья» в последних матчах выглядят очень неубедительно, как будто что-то внутри клуба произошло и сработало с самарцами не лучшим образом. Матч с «Динамо» в Кубке… Просто жалко было на «Крылья» смотреть.

ЦСКА очень агрессивно играет во многих матчах, в домашних в первую очередь. ЦСКА любит забивать в первых таймах — три мяча в ворота «Динамо» забили, много забили «Рубину». Армейцы любят соперника поддавить. И в том же дерби со «Спартаком» три мяча в первом тайме забили.

Думаю, здесь акцент будет сделан на агрессивное, быстрое начало, как любит ЦСКА. И «Крыльям» будет очень-очень тяжело. Если посмотреть статистику, ЦСКА именно в первых таймах делает результаты, а потом уже соперника спокойненько добивает по итогу матча. Победа ЦСКА в первом тайме за 1.92 — мой прогноз на матч с «Крыльями», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

