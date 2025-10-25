ЦСКА — «Крылья Советов»: прогноз Алексея Андронова на матч РПЛ 25 октября

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Крылья Советов».

Ставка: победа ЦСКА и тотал больше 1.5 за 1.73.

«ЦСКА хорошую такую, чувствительную затрещину получил от «Локомотива» в дерби. И, наверное, уже достаточный путь команда прошла, чтобы соперники начинали под неё готовиться. Все уже разобрались, какой футбол планирует ставить своей команде Фабио Челестини.

Я думаю, что у «Крыльев Советов» и близко нет тех возможностей, которые есть у «Локомотива». А главное здесь — психология. «Крылья» невзрачно играют в последнее время, точнее, матчи-то не скучные, потому что там много голов забивается, но прежде всего за счёт того, что самарцы много пропускают. И я полагаю, что мотивация у игроков ЦСКА должна быть на должном уровне. В конце концов, такие поражения случаются у всех, но, наверное, они и должны быть для того, чтобы из них делать выводы и максимально быстро выправлять ситуацию.

Я думаю, что ЦСКА не позволит себе потерю очков. Тем более, я повторюсь, «Крылья Советов» в последнее время играют неудачно, и, в частности, там было два поражения от московского «Динамо», они о многом говорят.

Здесь, конечно, победа ЦСКА, но пришлось покопаться немножко, чтобы раздобыть более-менее приличный коэффициент. Мой вариант — победа ЦСКА и тотал больше 1.5. Вот такое комбо мне нравится. Коэффициент на это — 1.73. Уверенность — 8 по 10-балльной системе. Я, кстати, не исключаю, что ЦСКА выиграет 2:1, поэтому нет смысла здесь брать фору, а вот в том, что они забьют два мяча, у меня практически сомнений нет», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».