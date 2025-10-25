Скидки
ЦСКА — «Крылья Советов»: прогноз Маргариты Юргенсон на матч чемпионата России

ЦСКА — «Крылья Советов»: прогноз Маргариты Юргенсон на матч чемпионата России
Телеведущая Маргарита Юргенсон дала прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Крылья Советов».

Ставка: обе забьют за 2.06.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
25 октября 2025, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Крылья Советов
Самара
«В нынешнем сезоне РПЛ ЦСКА ещё ни разу не проигрывал на своём поле. При этом в пяти из шести домашних матчей команды Фабио Челестини ворота поразили оба соперника.

Самарцы испытывают кадровые проблемы, особенно в линии обороны. «Крылья Советов» входят в пятёрку худших команд по среднему количеству пропущенных мячей — 1.83. При этом средний тотал голов в играх подопечных Магомеда Адиева составляет 3.25 мяча. Стоит отметить, что армейцы тоже пропускают в среднем более одного гола за матч (1.08). За 12 прошедших туров оба коллектива имеют идентичную статистику в плане прохода ставки на обмен голами — по восемь раз. Обе забьют», — приводит слова Юргенсон «Ставка ТВ».

