ЦСКА — «Крылья Советов»: прогноз Семёна Зигаева на матч 13-го тура чемпионата России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Крылья Советов».

Ставка: победа ЦСКА и ТБ 2.5 за 2.03.

«Московские армейцы в минувшем туре в качестве лидера чемпионата отправились в Черкизово. «Локомотив» мог опередить команду Фабио Челестини, но для этого железнодорожникам надо было победить, чего на своём стадионе не удавалось четыре с половиной года. Любая серия имеет свой конец, «Локо» разгромил армейцев 3:0, а красно-синие чуть подняли настроение своим поклонникам, финишировав на первой строчке в группе Кубка России, хотя это спорное утверждение.

«Крылья Советов» с середины сентября выглядят неважно, с этого момента позади уже семь матчей, а побед у самарцев нет. Формально одна есть, но в серии пенальти над «Сочи», которая в итоге никак не повлияла на расклад в квартете. На этой неделе «Крылья Советов» играли в Москве, им надо было побеждать в Петровском парке. Однако команда Валерия Карпина забила четырежды и вышла в плей-офф элитного раунда, а самарцы отправились в Путь регионов.

Конечно, армейцы — фавориты предстоящего матча, тут безотносительно плохой формы «Крыльев Советов». Команда Челестини потерпела сокрушительное поражение в прошлые выходные, но куда важнее — утратила лидерство в турнире. Уже скоро будет зимняя пауза в РПЛ, конечно же, армейцам хочется уйти на неё на первой строчке или с минимальным отставанием. Для этого очки с командами из второй восьмёрки терять нельзя», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».