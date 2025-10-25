Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Боруссия» Д — «Кёльн»: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги

«Боруссия» Д — «Кёльн»: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Бундеслиги «Боруссия» Д — «Кёльн».

Ставка: победа «Боруссии» с форой (-1.5) за 2.07.

Германия — Бундеслига . 8-й тур
25 октября 2025, суббота. 19:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Не начался
Кёльн
Кёльн
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Вечерний матч в Бундеслиге. Понятно, почему он вынесен, потому что это, в общем-то, историческое противостояние. Да, оно не такое жёсткое, как с «Шальке», но «Шальке» уже несколько лет нет в Бундеслиге. Так что «Кёльн» сейчас вполне годится как замена.

Думаю, «Боруссия» пришла в себя после поражения от «Баварии», скорее всего, выкинула его из головы практически сразу. Нико Ковач сумел заставить команду менее эмоционально переживать какие-то невзгоды, а невзгоды бывают у всех. Судя по матчу в Копенгагене, который был в Лиге чемпионов, «Боруссия» быстро восстановилась. Она, конечно, сильнее, плюс при Коваче команда стала внимательно играть в обороне по сравнению с предыдущими изданиями.

Полагаю, у «Кёльна» немного шансов в этом матче. Не очень понимаю, почему такой большой коэффициент на победу «Боруссии» с форой в полтора мяча, выше «двойки» — 2.07. Мне кажется, дортмундцы прекрасно понимают, что «Кёльн» — опасный соперник. И даже если поведут с разницей в один мяч, это ничего не будет означать. Играть на удержание «Боруссия» не будет.

Поэтому такая амбициозная ставка — с форой (-1.5) за 2.07», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».

Материалы по теме
Экспресс на футбол: «Ливерпуль» рано радуется, а «Манчестер Юнайтед» не так плох
Экспресс на футбол: «Ливерпуль» рано радуется, а «Манчестер Юнайтед» не так плох
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android