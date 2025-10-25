«Боруссия» Д — «Кёльн»: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Бундеслиги «Боруссия» Д — «Кёльн».

Ставка: победа «Боруссии» с форой (-1.5) за 2.07.

«Вечерний матч в Бундеслиге. Понятно, почему он вынесен, потому что это, в общем-то, историческое противостояние. Да, оно не такое жёсткое, как с «Шальке», но «Шальке» уже несколько лет нет в Бундеслиге. Так что «Кёльн» сейчас вполне годится как замена.

Думаю, «Боруссия» пришла в себя после поражения от «Баварии», скорее всего, выкинула его из головы практически сразу. Нико Ковач сумел заставить команду менее эмоционально переживать какие-то невзгоды, а невзгоды бывают у всех. Судя по матчу в Копенгагене, который был в Лиге чемпионов, «Боруссия» быстро восстановилась. Она, конечно, сильнее, плюс при Коваче команда стала внимательно играть в обороне по сравнению с предыдущими изданиями.

Полагаю, у «Кёльна» немного шансов в этом матче. Не очень понимаю, почему такой большой коэффициент на победу «Боруссии» с форой в полтора мяча, выше «двойки» — 2.07. Мне кажется, дортмундцы прекрасно понимают, что «Кёльн» — опасный соперник. И даже если поведут с разницей в один мяч, это ничего не будет означать. Играть на удержание «Боруссия» не будет.

Поэтому такая амбициозная ставка — с форой (-1.5) за 2.07», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».