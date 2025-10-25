Скидки
«Боруссия» М — «Бавария»: прогноз Алексея Андронова на игру Бундеслиги

«Боруссия» М — «Бавария»: прогноз Алексея Андронова на игру Бундеслиги
Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Бундеслиги «Боруссия» М — «Бавария».

Ставка: победа «Баварии» с форой (-2) за 1.85.

Германия — Бундеслига . 8-й тур
25 октября 2025, суббота. 16:30 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Не начался
Бавария
Мюнхен
«Матч Бундеслиги. Ну, относительно формы «Баварии» вообще говорить просто не о чем. Команда просто страшна сейчас. Мёнхенгладбах же примерно ужасен, повторили худший свой старт в истории Бундеслиги, три очка всего набрано в семи матчах.

Понятно, что чем дольше длится вот это шествие «Баварии», тем, наверное, ближе по вероятности какой-то небольшой конфуз или просто потеря очков. Но я думаю, что Мёнхенгладбах просто настолько жалок, что, даже если «Бавария» вдруг решит кому-то из игроков дать отдых, она этого соперника обыграет. Хотя у мюнхенцев, в общем, поле для определённой ротации есть, сам Компани не стесняется молодёжи доверять. Но если у «Баварии» половина основы будет отсутствовать, я думаю, они всё равно справятся. При этом у меня нет ощущения, что прямо сейчас «Бавария» начнёт вот так по-серьёзному ротировать состав. Судя по всему, состояние команды отличное, никаких беспокойств по поводу усталости нет.

Я думаю, что лучшая ставка на этот матч — «Бавария» с форой (-2) с расходом и коэффициентом 1.85. Просто не вижу никаких шансов у Гладбаха даже на какое-то подобие равной борьбы», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».

