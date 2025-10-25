Скидки
«Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ

«Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ
Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон».

Ставка: «Брайтон» не проиграет за 1.86.

«Манчестер Юнайтед» принимает «Брайтон». Команды находятся на соседних строчках в таблице, на поле это тоже будет видно. «Манчестер Юнайтед» играет дома, но по игре сейчас не выглядит уверенно. Подбор футболистов вроде бы хороший, однако результаты нестабильные: одну встречу выиграют, потом проиграют, затем снова что-то возьмут и снова оступятся. Команда не показывает той мощи, которой от неё все ждут. Всё это делает их уязвимыми даже на «Олд Траффорд».

«Брайтон» — команда, которая ничего не боится и играет в свой футбол. У них есть характер, они не стесняются действовать активно с фаворитами. Даже на выезде «Брайтон» часто навязывает борьбу и цепляется за очки. Им нечего терять, это делает их опасными. «Манчестер Юнайтед» сейчас не в лучшей форме, этим можно воспользоваться.

«Брайтон» умеет биться, плотно садиться в оборону, а при случае выбегать в контратаку. «Манчестер Юнайтед» в нынешнем состоянии не выглядит машиной, способной спокойно давить весь матч. Скорее всего, гости сыграют плотно и аккуратно, а «Манчестеру» будет очень непросто взломать их оборону. Думаю, «Брайтон» вполне может упереться и не проиграть в этом матче», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».

