«Наполи» — «Интер»: прогноз Дмитрия Градиленко на матч Серии А

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Серии А «Наполи» — «Интер».

Ставка: обе забьют за 1.81.

«Одни из лидеров чемпионата Италии встречаются в Неаполе. В матче 8-го тура встречаются «Наполи» и «Интер». На данный момент у них одинаковое количество очков, по 15, а лидирует «Милан». В прошлом сезоне команды боролись за чемпионство, по итогу «Наполи» обогнал «Интер» на очко и стал чемпионом. И в том сезоне команды поделили очки, сыграв дважды по 1:1 в чемпионате.

«Наполи» в сезоне-2025/2026 на домашнем стадионе ещё ни разу не допустил ошибки — четыре игры и четыре победы. Но соперники были, откровенно говоря, нестатусные, кроме лиссабонского «Спортинга», который «Наполи» обыграл в ЛЧ со счётом 2:1. А вот на выезде у них результаты не очень — шесть игр и четыре поражения. Это просто для информации.

«Интер», допустив дважды осечку, во втором и третьем туре, проиграв дома «Удинезе» и на выезде «Юве», семь матчей провёл без потерь (семь побед с разницей мячей 18:2), при этом пять матчей сыграв «на ноль». Поэтому один из возможных вариантов для прогноза на ваше рассмотрение — фора «Интера» (0).

Но я, пожалуй, выберу вариант «обе забьют». В прошлом сезоне, как я писал выше, команды сыграли дважды 1:1. «Интер» ещё ни разу не ушёл с поля без гола в сезоне-2025/2026, а «Наполи» в десяти официальных матчах лишь дважды не забил: «Ман Сити» на выезде в ЛЧ и в Серии А «Торино», — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».