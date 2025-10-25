Скидки
«Реал» Мадрид — «Барселона»: дата матча, во сколько начало, кто фаворит

26 октября в матче 10-го тура испанской Примеры сыграют «Реал» и «Барселона». Встреча состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало — в 18:15 мск.

Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение мадридскому клубу. Поставить на победу «Реала» можно с коэффициентом 2.00, а шансы «Барселоны» оценили в 3.30. Ничья идёт с коэффициентом 4.05.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.35, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 3.05. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.35. Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу клуба из Мадрида за 9.50.

Ещё больше интриги «эль класико» добавляет турнирное положение команд. «Реал» возглавляет таблицу, но «Барселона» дышит в спину и отстаёт всего лишь на два очка.

