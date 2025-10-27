«Авангард» — «Металлург»: назван фаворит матча в Омске

27 октября 2025 года на «Джи-Драйв-Арене» в Омске состоится матч КХЛ, в котором сыграют «Авангард» и «Металлург» из Магнитогорска. Начало — в 16:30 мск.

Команды уже встречались в этом сезоне. Омичи одержали победу со счётом 5:1.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение клубу из Омска. Поставить на победу «Авангарда» в основное время можно с коэффициентом 2.35, а шансы «Металлурга» из Магнитогорска по итогам 60 минут оценили в 2.54.

Ничья и овертайм идут с коэффициентом 4.30.

По мнению экспертов, встреча может получиться результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 1.85, а тотал меньше 5.5 шайбы идёт за 1.95.

Ставки на то, что каждая команда забросит больше 1,5 шайбы, принимают за 1.55 — почти 65% вероятности.