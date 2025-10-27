«Авангард» — «Металлург»: прогноз на матч 27 октября

Прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Металлург» от автора «Чемпионата» Максима Ермакова.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 1.85.

«Авангард» пока нестабилен, но демонстрирует временами очень симпатичный хоккей. Занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции, отстав на пять очков от возглавляющего её «Металлурга».

За 10 последних матчей «Металлург» проиграл только два раза — омичам со счётом 1:5 и в прошлой встрече «Нефтехимику» (3:5). Яркие всплески результативности тоже свойственны подопечным Андрея Разина. Например, на этом отрезке они разгромили «Спартак» (6:2), «Торпедо» (5:1) и нижнекамцев (9:6).

С таким составом сложно играть по-другому. Роман Канцеров лидирует по заброшенным шайбам в КХЛ — 12. Евгений Кузнецов пока не выдаёт свой максимум, но его опыт бесценен.

В таком матче не хочется выбирать победителя. Для «Авангарда» это возможность нагнать «Металлург» в таблице и скрасить горечь от последних неудач. У подопечных Разина ещё больше поводов наказать омичей — это мотивация Владимира Ткачёва и желание отомстить за недавнее поражение. Поэтому поставим на результативность и будем ожидать не менее шести заброшенных шайб.