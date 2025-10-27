«Бетис» — «Атлетико» Мадрид: определён фаворит матча чемпионата Испании

27 октября в матче 10-го тура испанской Примеры сыграют «Бетис» и мадридский «Атлетико». Встреча состоится на стадионе «Олимпико де Севилья» в Севилье. Начало запланировано на 23:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Мадрида. Поставить на победу «Атлетико» можно с коэффициентом 2.20, а шансы «Бетиса» оценили в 3.15.

Ничья идёт с коэффициентом 3.75.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.05.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.63. Наиболее вероятный счёт — ничья 1:1 за 7.50.