Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Акрон» – «Локомотив»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

«Акрон» – «Локомотив»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Акрон» – «Локомотив».

Ставка: количество голов «Локомотива» — 2-3 за 1.97.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У «Локомотива» очень непростой календарь. «Локомотив» сейчас лидер чемпионата. Но он поздним вечером в четверг играл кубковый матч против «Балтики», пусть даже не смешанным, а откровенно вторым составом. Многие лидеры вообще не полетели в Калининград, это и Батраков, и Баринов, и Воробьев, и Монтес. Но всё равно состав был вполне боеспособным. Тем не менее приоритет это, конечно же, чемпионат.

Сейчас выездной матч против «Акрона» в Саранске, потому что поле в Самаре занято. «Акрону» придётся играть домашний матч в Саранске. «Локомотив» уже играл против «Акрона» в Кубке 2 раза, оба раза удачно. И в одной игре 3 забили, в другой игре — 2. Учитывая, как «Акрон» играл в обороне в матче против «Пари НН», я думаю, у «Локомотива» будет предостаточно моментов. Воробьёв в отличной форме, Баринов в сумасшедшей форме, как всегда, Батраков. Основной состав «Локо», пусть и в дневном матче, который начнется в 13 часов по московскому времени, должен минимум 2 мяча в ворота «Акрона» забить, но вряд ли забьёт больше трёх.

Мой прогноз на матч — «мультиколичество голов «Локомотива» — 2-3» за 1,97. Исключительно отталкиваюсь от «Локомотива». «Локомотив» — самая результативная команда чемпионата. Думаю, здесь железнодорожники не подкачают», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Материалы по теме
Экспресс на РПЛ: суперматч «Зенит» — «Динамо» Москва и гонка «Краснодара»
Экспресс на РПЛ: суперматч «Зенит» — «Динамо» Москва и гонка «Краснодара»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android