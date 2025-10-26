«Акрон» – «Локомотив»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Акрон» – «Локомотив».

Ставка: количество голов «Локомотива» — 2-3 за 1.97.

«У «Локомотива» очень непростой календарь. «Локомотив» сейчас лидер чемпионата. Но он поздним вечером в четверг играл кубковый матч против «Балтики», пусть даже не смешанным, а откровенно вторым составом. Многие лидеры вообще не полетели в Калининград, это и Батраков, и Баринов, и Воробьев, и Монтес. Но всё равно состав был вполне боеспособным. Тем не менее приоритет это, конечно же, чемпионат.

Сейчас выездной матч против «Акрона» в Саранске, потому что поле в Самаре занято. «Акрону» придётся играть домашний матч в Саранске. «Локомотив» уже играл против «Акрона» в Кубке 2 раза, оба раза удачно. И в одной игре 3 забили, в другой игре — 2. Учитывая, как «Акрон» играл в обороне в матче против «Пари НН», я думаю, у «Локомотива» будет предостаточно моментов. Воробьёв в отличной форме, Баринов в сумасшедшей форме, как всегда, Батраков. Основной состав «Локо», пусть и в дневном матче, который начнется в 13 часов по московскому времени, должен минимум 2 мяча в ворота «Акрона» забить, но вряд ли забьёт больше трёх.

Мой прогноз на матч — «мультиколичество голов «Локомотива» — 2-3» за 1,97. Исключительно отталкиваюсь от «Локомотива». «Локомотив» — самая результативная команда чемпионата. Думаю, здесь железнодорожники не подкачают», — приводит слова Генича «РБ Спорт».