«Акрон» – «Локомотив»: ставка Дмитрия Градиленко на матч РПЛ в Саранске

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч РПЛ «Акрон» – «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» и ТБ 2.5 за 2.40.

«Гости имеют 26 очков и первое место в таблице, хозяева — на 12-й строчке и 11 очков. В истории противостояния клубов в чемпионате России у них было два матча, которые команды провели в прошлом сезоне. Сильнее были железнодорожники. И что самое интересное, в обоих играх было забито пять мячей — 1:4 в гостях и 3:2 дома.

У «Акрона» чёрная полоса, похоже, закончилась — четыре очка в последних двух турах чемпионата нам об этом говорят. Домашняя ничья с «Зенитом» и выездная победа над «Пари НН» вселяют уверенность. Поэтому один из вариантов для прогноза это то, что обе команды забьют. Но коэффициент не очень большой.

Следующий возможный вариант — это победа «Локомотива». Команда ещё ни разу не проиграла в сезоне-2025/2026, и в этом матче, я уверен, поражения у «Локомотива» не будет. «Акрон» — не тот клуб, который заставит капитулировать москвичей. Да ещё и матч будет проходить не на домашнем стадионе. Игра пройдёт в Саранске.

Вариант, который я выбираю, это победа «Локомотива» + тотал больше 2.5. «Локомотив» победит, сомнений нет. Во-первых, состав у «Локо» сильнее. Во-вторых, «Локо» ни разу не проиграл в чемпионате. В-третьих, нейтральный стадион. Игра пройдёт в Саранске. В-четвёртых, уверен, что обе команды забьют, а москвичи забьют минимум на один больше. Но вам выбирать, удачи!», — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».