«Реал» — «Барселона»: 3 фрибета по 500 рублей от БЕТСИТИ за ставку на «класико»

В прошлом сезоне соперники провели четыре очных официальных матча. Во всех сильнее оказались каталонцы. «Сине-гранатовые» дважды брали верх в Ла Лиге (4:0 на выезде и 4:0 дома). Также «Барселона» лишила принципиального оппонента сразу двух титулов, переиграв мадридцев сначала в финале Суперкубка Испании (5:2), а затем и в решающем матче национального Кубка (3:2).

В позапрошлом туре Примеры гости потерпели первое поражение в сезоне чемпионата. Команда Ханса-Дитера Флика на выезде была разгромлена «Севильей» (1:4). В прошлом туре «сине-гранатовые» лишь в компенсированное ко второму тайму время вырвали победу у «Жироны» (2:1). К «класико» гости столкнулись с потерями, из-за повреждений не сыграют Роберт Левандовски, Дани Ольмо и Марк-Андре тер Стеген.

«Реал» подходит к поединку с «Барсой» после двух побед подряд в национальном чемпионате. «Сливочные» на своём поле разобрались с «Вильярреалом» (3:1), а потом увезли три очка с выезда к «Хетафе» (1:0) благодаря голу Мбаппе. Французский форвард возглавляет гонку бомбардиров Ла Лиги, имея в активе 10 забитых мячей.

Футболисты хозяев единолично лидируют в турнирной таблице Примеры, набрав 24 очка. Каталонцы расположились на второй строчке и отстают от соперника на два балла.

