Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Реал» — «Барселона»: 3 фрибета по 500 рублей от БЕТСИТИ за ставку на «класико»

«Реал» — «Барселона»: 3 фрибета по 500 рублей от БЕТСИТИ за ставку на «класико»
Аудио-версия:
Комментарии

26 октября «Реал» в рамках 10-го тура чемпионата Испании примет «Барселону». Стартовый свисток на «Сантьяго Бернабеу» прозвучит в 18:15. Пока соперники по «класико» бьются друг с другом, у всех новых клиентов БЕТСИТИ есть возможность получить приветственный фрибет до 1500 рублей. Для этого необходимо:

1. Пройти полную идентификацию за 30 дней после регистрации

2. Получить фрибет и 3 попытки на отыгрыш и поставить бонус ординаром кф до 3.00

В прошлом сезоне соперники провели четыре очных официальных матча. Во всех сильнее оказались каталонцы. «Сине-гранатовые» дважды брали верх в Ла Лиге (4:0 на выезде и 4:0 дома). Также «Барселона» лишила принципиального оппонента сразу двух титулов, переиграв мадридцев сначала в финале Суперкубка Испании (5:2), а затем и в решающем матче национального Кубка (3:2).

В позапрошлом туре Примеры гости потерпели первое поражение в сезоне чемпионата. Команда Ханса-Дитера Флика на выезде была разгромлена «Севильей» (1:4). В прошлом туре «сине-гранатовые» лишь в компенсированное ко второму тайму время вырвали победу у «Жироны» (2:1). К «класико» гости столкнулись с потерями, из-за повреждений не сыграют Роберт Левандовски, Дани Ольмо и Марк-Андре тер Стеген.

«Реал» подходит к поединку с «Барсой» после двух побед подряд в национальном чемпионате. «Сливочные» на своём поле разобрались с «Вильярреалом» (3:1), а потом увезли три очка с выезда к «Хетафе» (1:0) благодаря голу Мбаппе. Французский форвард возглавляет гонку бомбардиров Ла Лиги, имея в активе 10 забитых мячей.

Футболисты хозяев единолично лидируют в турнирной таблице Примеры, набрав 24 очка. Каталонцы расположились на второй строчке и отстают от соперника на два балла.

Регистрируйся в БЕТСИТИ и получи фрибет до 1500 рублей за первую ставку!

Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ ОСНОВАННЫХ НА РИСКЕ ИГР, ПАРИ, О ПРАВИЛАХ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ, О ПРИЗОВОМ ФОНДЕ ТАКИХ ИГР, ПАРИ, О КОЛИЧЕСТВЕ ПРИЗОВ ИЛИ ВЫИГРЫШЕЙ, О СРОКАХ, МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ ИЛИ ВЫИГРЫШЕЙ УКАЗАНА НА САЙТЕ BETCITY.RU. СРОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫИГРЫШЕЙ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ МОМЕНТОМ НАСТУПЛЕНИЯ СОБЫТИЙ ПО ЗАКЛЮЧЁННОМУ ПАРИ. РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ ПРОИСХОДИТ ВО ВРЕМЯ СОБЫТИЙ.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android